4. November 2018, 21:52 Uhr Glonner Frauenfrühstück Bewegende Biografie

"Sika, die weiße Königin - wie die Liebe mich rettete und mir ein ganzes Volk schenkte", so lautet der Titel des Buches, in dem Manuela Samlan aus ihrem unglaublichen und bewegenden Leben erzählt. Die Hermannsdorferin kommt am Dienstag, 6. November, um 10 Uhr zum Glonner Frauenfrühstück ins katholisch Pfarrheim zu einer Lesung. Mit dabei ist auch die Autorin des Buches, Viktoria Bell. Die beiden Frauen haben sich vor genau drei Jahren beim Glonner Frauenfrühstück - "Der König von Togo und seine Frau" - kennen gelernt und zu einer fruchtbaren Kooperation zusammen gefunden.

Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro, der Beitrag zu dem um 9 Uhr beginnenden Frühstück wird nach Ermessen gegeben. Freiwillige Spenden zugunsten des Vereins "Le Courage du Togo" werden gerne gesehen. Veranstalter ist eine freie Initiative der Pfarrei Glonn in Kooperation mit dem Kreisbildungswerk Ebersberg.