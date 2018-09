12. September 2018, 22:30 Uhr Glonn Zweimal Blues

Die Glonner Schrottgalerie beendet an diesem Wochenende ihre Sommerpause mit - wie könnte es anders sein? - zwei Konzerten: Unter dem Motto "Lightnin' Hopkins meets Tom Waits" kündigt Sven Friedel "eine neue kosmische Kraft am Blues-Firmament" an, zu erleben am Freitag, 14. September, wenn sich Robert Richter und Rusty Stone die Ehre geben. "Zwei Sänger, zwei Gitarristen, Mandoline, Banjo und die Bluesharp. Rau, urig, sentimental, gefühlvoll, kantig, spaßig, trotzig." Erdiger Blues aus Wien steht dann am Samstag, 15. September, auf dem Programm, zu Gast sind Jörg Danielsen und die Singersongwriterin Katie Kern. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.