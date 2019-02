6. Februar 2019, 21:52 Uhr Glonn Zithernder Rock

Der Zither-Manä spielt seit vielen Jahren alles, was ihm gefällt. Am Samstag, 9. Februar, ist er mal wieder in der Glonner Schrottgalerie zu Gast. Angefangen hat seine musikalische Karriere vor mehr als 39 Jahren in Wörnsmühl, in der Nähe von Miesbach. Nach einem Auftritt mit Volksmusik kam es dort zu einer Session mit einigen Rockern. Manä setzte seine Zither dabei erstmals bei fetziger Musik ein - mit großem Erfolg. Mittlerweile erscheint es seinen Zuhörern schon fast selbstverständlich, mehrere Genres in einem Programm und auf einem Instrument, der Zither, zu hören. Neben Volksliedern und Landlern spielt Manä Rock, Tango, Blues, Irischen Folk, Balladen - vom Kiem Pauli bis Pink Floyd nutzt er die Zither als Universal-Instrument. Los geht's am Samstag um 19.30 Uhr. Reservierungen nur per email an schrottgalerie.friedel@gmx.de