Housemusi - der Name klingt nach Tradition, Gemütlichkeit und Stubenmusik. Doch die englische Schreibweise lässt vermuten, dass es bei dem Trio doch etwas anders zugehen dürfte - virtuoser, freier, schräger, wilder. Trotzdem hat das Altbairische durchaus seinen Platz. Nach knapp zwei Jahren Pause und einem Besetzungswechsel steht die Gruppe jetzt wieder auf der Bühne - zu erleben am Freitag, 25. Oktober, in der Glonner Schrottgalerie. Es spielen: Toni Fischer (Zither, Gitarre), Sonja Schroth (Akkordeon, steirische Ziach) und Sepp Müller (Schlagwerk, Flöte). "Man darf sich freuen und durchaus gespannt sein", meint das Team der Schrottgalerie. Los geht's um 19.30 Uhr. Reservierungen sind nur per Mail möglich.