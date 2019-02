5. Februar 2019, 22:15 Uhr Glonn Teuflischer Jazz

Da ist sicher für jeden was dabei: Die Jazzformation Devil May Care spielt Titel aus dem Great American Songbook, Balladen, Swing, Bossa Nova, Latin, Funk und Blues. Außerdem bringen die fünf Herzblutmusiker mitreißende Freude und viel Spielwitz auf die Bühne - zu erleben am Freitag, 8. Februar, in der Glonner Schrottgalerie.

Sängerin Nene Cabron erzeugt wohlige Gänsehaut, ganz egal, ob die Band eine Uptempo-Nummer, eine Ballade oder südamerikanische Rhythmen anstimmt. Gitarrist Peter Satzger verschiebt die Harmonien so, dass man immer wieder neuenKlänge hört - und trotzdem glaubt, es müsste schon immer so gewesen sein. Den Rhythmus gibt Frank Haschler an Drums und Percussion auf absolut gekonnte Weise vor, Oliver Betz zupft am Kontrabass die harmonische Basis und Saxofonist Joachim Jann führt mit warmem Ton so manches Zwiegespräch mit der Sängerin. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.