15. November 2018, 22:16 Uhr Glonn Street-Jazz-Art

Der Trompeter Heinz Dauhrer kommt an diesem Freitag, 16. November, mit einer kleinen Abordnung der Veterinary Street Jazz Band, dem gleichnamigen Quartett nämlich, in die Schrottgalerie. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zum Quartett gehören Stefan Frühbeis (Sousafon), Martin "The Boogieman" Seck (Piano), Steve Reiser (Klarinette, Saxes, Vocal) und Heinz Dauhrer (Trompete, Vocal). Zu hören gibt es traditionell "Jazz mit Knoffhoff". Am Samstag, 17. November, 19.30 Uhr, bringen Songwriter Dietmar "Dietz" Forisch und die Multi-Instrumentalisten Peter Müller und Pit Holzapfel mit "a daneem" ihren abgehangenen Stubenblues auf die bayerischen Kleinkunstbühnen. Die drei erfahrenen Musiker aus dem Alz-Inn-Salzach-Delta machen ihr eigenes Ding, und das zeichnet sie als Trio aus: So kombinieren sie nicht nur amerikanische Rootsmusik mit hintersinnigen Mundarttexten, sondern öffnen sich musikalisch noch weiter.