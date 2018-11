8. November 2018, 21:59 Uhr Glonn Soul, Blues und Rock

Die Glonner Schrottgalerie veranstaltet zwei feine Konzerte: An diesem Freitag, 9. November, gastiert dort Zebop4. Das Repertoire der Band reicht von entspanntem Pop-Jazz über groovigen Soul bis hin zu feurigem Latin. Rubina Knopf (Gesang, Querflöte, Gitarre), Sigi Grasser (Bass), Thomas Knopf (Keyboards, Saxofon) und Günter Scherzl (Drums, Percussion) gestalten den Abend mit Special Guest Manu Winhart (Guitar). Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Bluesband Homeless Bernie's Boogie Nirvana spielt am Samstag, 10. November, um 19.30 Uhr, Musik der 1960er- und 1970er-Jahre. Bernhard Schönke (Bass, Gesang) und Gitarrist Ernst Müller präsentieren in eigenen Songs sowie in ausgewählten Covers eine Mischung aus Chicago-Blues, Bluesrock, Rock 'n' Roll und Boogie. Begleitet werden die beiden von Johann Fliegauf an der Blues Harp. Reservierungen nur online per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de. Das Team der Schrottgalerie bittet um üppige Holzspenden für den Ofen.