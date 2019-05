22. Mai 2019, 22:13 Uhr Glonn Sitar and more

Eine indische Sitar, Stimme und Schlagzeug - so schaffen Eastend einen unverkennbaren Sound. Klaus Falschlunger, österreichischer Sitarvirtuose und seit mehr als 25 Jahren auf internationalen Bühnen unterwegs, gründete 2017 gemeinsam mit Jazzsängerin Heidi Erler und Christian Unsinn an den Drums ein überaus ambitioniertes Projekt. Heraus kam ein Programm namens "Morning Tide", eine einzigartige Mischung aus östlich inspirierten Eigenkompositionen, jazzigen Vocals und druckvollen Grooves. Zu hören ist es am Freitag, 24. Mai, in der Glonner Schrottgalerie. Los geht's um 20 Uhr, Reservierung nur per Mail.