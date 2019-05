1. Mai 2019, 22:04 Uhr Glonn Seelenhäppchen

Einen großen Musiker mal ganz anders erleben kann man am Freitag, 3. Mai, in der Glonner Schrottgalerie: Ecco Meineke präsentiert Chansons. Als Meineke 2015/2016 als Chansonnier auf den Plan tritt, geht ein Raunen durch die Münchner Musikszene: Er, der Soul- und Jazzcrooner, der Kabarettist? - Doch warum nicht? Meinekes musikalischer Spieltrieb ist eben groß, er mag sich frei bewegen und tut das auch. Meineke begann als Gitarrist, wurde als Singer-Songwriter Teil der Folkszene. Heute zieht er mit seiner Big Band Innersoul durch die Lande oder im Trio mit Anthony's Garden. Sein Ecco DiLorenzo Jazz Quartett wird hoch gehandelt, darüber hinaus sind noch Klezmer zu nennen, Bossa Nova, Moritaten und Filmmusik ("Schuh des Manitu"). Doch besonders nahe kommt Meineke seinem Publikum dort, wo er das Lied sprechen lässt, das Chanson. Es ist große Kunst, das Persönlichste, das Heitere wie das Bittere, das Zornige wie Zauberhafte, das wir in uns tragen, als Seelenhäppchen weiterzugeben. "Wer das Leben liebt in all seinem Witz, in all seiner Traurigkeit, wird dieses Programm lieben", verspricht das Team der Schrottgalerie. Los geht's um 20 Uhr, Reservierungen nur per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de.