In Fortsetzung einer alten Tradition findet am Freitag, 25. Oktober, die Schäfermesse auf Gut Georgenberg bei Glonn statt. Das Brauchtumsfest beginnt um 19 Uhr mit einer Messe bei Kerzenlicht in der Hofkirche zu Ehren des heiligen Wendelin, der Schutzpatron der Schäfer ist. Danach wird in der Tenne gefeiert, eingeladen sind dazu laut Veranstalter "alle, die sich für Brauchtum und gutes Essen interessieren". Serviert werden unter anderem Lammspezialitäten, nähere Informationen bei der Familie Weil (Telefon: 08093/907 00).