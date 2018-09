12. September 2018, 22:30 Uhr Glonn Musik für alle

Unter dem Motto "Für uns und für Alle" lädt das Marienheim in Glonn am Samstag, 15. September, um 19 Uhr zu einem musikalischen Abend ein. Das Programm wird gestaltet vom Chor-und Orchesterverein Glonn, der Gruppe Choral Mind, den Ensembles Camerata Libera und Margit Salon. Durch den Abend führt Stephan Ametsbichler. Der Eintritt in den Saal des Marienheims, Rotterstraße 10, ist frei.