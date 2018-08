29. August 2018, 21:53 Uhr Glonn Lieder und Frikadellen

Mal haucht sie bloß, dann faucht sie wieder ins Mikrofon: Sarah Lesch ist eine Liedermacherin, die viele Tonarten beherrscht. Von politisch bis poetisch klingen ihre deutschsprachigen Texte, kraftvoll untermalt von selbstgespielten Gitarrenakkorden und fast schon hörspielartigen Klangteppichen. Allein für ihr Lied von der "Friedensfrikadelle" lohnt sich der Weg nach Glonn, wo Lesch am Donnerstag, 6. September, in Steinbergers Marktblick zu Gast ist. Sarah Lesch, geboren 1986, lebt heute, nach vielen Jahren in Baden-Württemberg, in Leipzig. Sie komponiert für Kindertheaterstücke und zählt - mit mittlerweile drei Alben und unzähligen Konzerten in der Vita - zu den produktivsten Liedermacherinnen. Auch Preise hat sie schon einige eingeheimst. Ihr jüngstes Album, erschienen im Sommer 2017, heißt "Da draußen". Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Marktblick.