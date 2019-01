31. Januar 2019, 22:09 Uhr Glonn Lieder aus Südtirol

Dominik Plangger ist ein Singer-Songwriter der besonderen Art. Nicht nur, weil der gebürtige Südtiroler seine Lieder auf Deutsch, Italienisch und im Dialekt seiner Heimat singt, sondern auch, weil einige aufregende Wanderjahre hinter ihm liegen. Der 38-Jährige macht seit seiner frühesten Jugend Musik und war viele Jahre als Straßenmusiker unterwegs, unter anderem in Irland und Kanada. Diese Erfahrungen sind seiner Musik heute noch anzuhören, auch wenn er es mittlerweile zum erfolgreichen Bühnenkünstler gebracht hat. Erleben kann man den Vollblutmusiker am Sonntag, 3. Februar, in der Glonner Schrottgalerie Friedel, wo er sein neues Album "Decennium" vorstellen wird. Unter dem Titel "zehn Jahre live" ist Dominik Plangger damit seit Herbst im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs, auf Bühnen von Flensburg bis Bozen - im Gepäck hat er seine Gitarre und eine unverkennbare Stimme.

Plangger ist ein Poet und Sänger, der sein Publikum sehr zu berühren weiß - auch weil er stets authentisch bleibt. Darüber hinaus ist er auch ein Künstler, der tatsächlich etwas zu sagen hat. Ob es sich um die Gesellschaft, um Politik oder einfach um Probleme des alltäglichen Lebens handelt, stets gelingt es dem Singer-Songwriter, die Themen in seinen Songs auf den Punkt zu bringen. "Dieses Konzert wird etwas ganz Besonderes", verspricht Hausherr Sven Friedel. Los geht's in der Schrottgalerie um 19.30 Uhr, Reservierungen nimmt der Veranstalter nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de entgegen.