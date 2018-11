29. November 2018, 22:05 Uhr Glonn Konzert in Klosterkirche

Die Musikschule in Glonn eröffnet die Adventszeit am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr mit einem festlichen Konzert in der Zinneberger Klosterkirche. Unter der musikalischen Leitung von Anja Weyrauch musizieren Solisten und Ensembles aus den Instrumentalklassen von Theresa Huber, Regina Kätzlmeier, Monika Schelle und Uwe Baumer. An der Orgel ist Thomas Pfeiffer zu hören. Die verbindenden Texte liest Schwester Amica. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Jugendhilfeeinrichtung in Zinneberg sind herzlich willkommen.