30. Januar 2019, 22:15 Uhr Glonn Jeremiah und mehr

"Es wird sehr schön, hart, düster, leicht, lustig, nett aber auch geil": Am Samstag, 2. Februar, sind Jeremiah & Blues Borwin in der Glonner Schrottgalerie zu Gast, sie werden jeweils solo und auch zusammen Blues spielen. Der Ebersberger Gitarrist Jeremy Teigan und Borwin Kohnert-Salinas kennen sich schon lange. Früher, "als sie noch nicht so schön und fantastisch waren", haben sie in einer Band zusammen gespielt. Jetzt wohnt der eine dort und der andere hier, doch ein bis zwei Mal im Jahr stehen sie gemeinsam auf der Bühne. " Es ist jedes Mal noch schöner als beim letzten." Was der geniale Teigan spielt, braucht man hierzulande nicht erklären, außerdem ist es ohnehin jedes Mal anders. Kohnert-Salinas hat Mississippi-Delta-Blues auf Lapsteel und selbstgeschraubter E-Gitarre im Gepäck, kombiniert mit deutschen Texten. Seine Themen sind politisch bis banal, und gewürzt mit musikalischem Ideenreichtum, Bottleneck und Ragtime-Fingerpicking. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.