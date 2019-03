21. März 2019, 22:06 Uhr Glonn Gemalte Landschaften

Träumerische Räume, in denen der Geist umherwandern kann, erschaffen Richard Salobir aus Glonn und Elisabeth Schmähling aus Samerberg mit ihrer Malerei. Derzeit zeigen die beiden in der Glonner Klosterschule eine Auswahl ihrer Werke, "Innere und äußere Landschaften" haben sie die Schau überschrieben. Salobir ist dabei für die äußeren Landschaften zuständig: Der gebürtige Kärntner findet als begeisterter Radler, Tourengeher und Skifahrer seine Inspiration in der Natur. Elisabeth Schmähling ist als psychotherapeutisch tätige Ärztin für die inneren Landschaften zuständig. Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag, 23. März, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. März, von 10 bis 18 Uhr.