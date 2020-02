Am kommenden Wochenende sind in der Schrottgalerie wieder Musiker zu Gast, die ihr großes Können schon vielfach in Glonn unter Beweis gestellt haben: Am Freitag, 7. Februar, bringt Titus Waldenfels ein Programm aus Bluegrass, Swing und Gassenhauern zusammen mit Maybellene Hummig, Silvia-Maria Jung und Florian Burgmayr auf die Bühne. Titus Waldenfels spielt Gitarre, Violine, Banjo, Steel Guitar und Foot Bass, in einer Vielzahl von Besetzungen, seit über 25 Jahren, in Europa, Deutschland, Bayern, München und Texas, in allen nur erdenklichen Lokalitäten von namhaften Theatern, Festivals bis zu Kleinkunstbühnen und Wirtshäusern. In Glonn gastiert er nun mit einem Abend namens "Two Ladies & One Tuba". Der Samstag, 8. Februar, gehört Wolfgang Kalb, dem Country-Blues und seinen Geschichten.

Seit mehr als 40 Jahren spielt und singt Kalb akustischen Blues, angereichert durch Ragtimes, Gospelsongs oder auch Jazzballaden. Stets interpretiert er die Lieder der alten Meister auf eigene Weise, passt Musik und Texte seiner persönlichen Situation an. Erzählungen über die Lieder ergänzen die Reise durch die Geschichte dieser Musik. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Reservieren kann man per Mail an reservierung@schrottgaleriefriedel.de