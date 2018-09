23. September 2018, 21:55 Uhr Glonn Drei Autofahrer schwer verletzt

Am Samstag, 22. September, endete der Linksabbiegeversuch eines 55-jährigen Münchners in einem Unfall mit drei Schwerverletzten und zwei Leichtverletzten. Gegen 12 Uhr übersah der Fahrer, der von Glonn in Richtung Grafing unterwegs war, beim Abbiegen Richtung Sonnhausen ein entgegenkommendes Auto. Als die Fahrzeuge kollidierten, fuhr auch noch eine 84-Jährige aus dem Landkreis München mit ihrem Pkw frontal in den Porsche. Nach dem Einsatz eines Rettungshubschraubers für einen Krankentransport wurde der Gesamtschaden auf etwa 75 000 Euro geschätzt.