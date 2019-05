1. Mai 2019, 22:04 Uhr Glonn Berge in Bildern

Der beeindruckenden Landschaft und malerischen Natur der Berchtesgadener Berge kann man nun in der Glonner Schrottgalerie begegnen: Die Kleinkunstbühne zeigt großformatige Aufnahmen des Fotografen Georg Grainer, die in den Tälern und Bergen des Berchtesgadener Landes entstanden sind. In dieser außergewöhnlichen Landschaft zeigen sich dem achtsamen Auge magische Momente. Licht, Wetter und Jahreszeiten erschaffen spektakuläre Szenen und verwandeln das Fotografieren zu einem glückserfüllten Erlebnis. Die Bilder, die mit Dynamik, Tiefe und Detailreichtum bestechen, möchten dieses Hochgefühl wiedergeben und zum Nachempfinden einladen. Die Vernissage findet statt an diesem Donnerstag, 2. Mai, um 19 Uhr, außerdem anwesend ist Fotograf Grainer am Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr.