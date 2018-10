24. Oktober 2018, 22:02 Uhr Glonn Altes neu erzählt

Zebulon kombiniert Tradition mit Improvisation, Altes und Neues, Fremdes und Eigenes, vertrackt und unplugged. Am Freitag, 26. Oktober, ist das Ensemble in der Glonner Schrottgalerie zu hören, mit Musik, so wie man Geschichten erzählt - von der Straße, von Zigeunern und Klezmern, vom Jahrmarkt und Zirkus, von Musikanten und Gauklern. Zebulon spielt traditionelle Musik aus Europa auf Geige, Cello, Akkordeon, mit Gesang und Percussion, an Saxofon, Gitarre, Tuba und so manchem ungewöhnlichen Instrument. Dabei geht es weder um notengetreue Wiedergabe, noch um völlig Neues - so wie bei guten Geschichten: Die Themen sind alt, werden aber immer wieder neu erzählt. Los geht's um 19.30 Uhr. Reservierungen nur per Mail an schrottgalerie.friedel@gmx.de.