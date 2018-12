19. Dezember 2018, 21:52 Uhr Glonn Adventliche Chorsätze

Die Klosterkirche von Schloss Zinneberg bei Glonn wird am Wochenende wieder zum Konzertsaal: Am Samstag, 22. Dezember, findet dort eine "Geistliche Adventmusik" mit dem Kammerchor des Evangelischen Dekanatsbezirks Rosenheim statt. Geleitet wird das Konzert, das um 17 Uhr beginnt, von Kirchenmusikdirektor Andreas Hellfritsch, an der Orgel wird Michael Westphal aus Rechtmehring zu hören sein. Auf dem Programm stehen geistliche, adventlich Orgelstücke und Chorwerke von Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Kaminski, Max Baumann, Max Reger und vielen mehr. Der Kammerchor des Dekanatsbezirks wurde 2014 gegründet, sein Repertoire besteht aus A-cappella-Motetten und Chorsätzen des Frühbarock bis hin zur Moderne. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegen genommen.