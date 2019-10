Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen in Glonn hielt die Ebersberger Polizei auch eine 46-jährige Fahrerin an - mit erstaunlichem Ergebnis. Zunächst erklärt die Frau, sie habe ihren Führerschein zuhause vergessen. Da sie allerdings ziemlich nervös wirkte, hakten die Beamten nach. Letztlich gab die Frau zu, bereits seit 20 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B zu sein. Sie habe den Führerschein damals wegen eines Verkehrsdelikts abgegeben und seitdem nicht wieder beantragt. Weiterfahren durfte die 46-Jährige daraufhin freilich nicht, es wird ein Strafverfahren geben. Auch auf den Halter des Wagens kommt ein solches zu.