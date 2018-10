10. Oktober 2018, 21:56 Uhr Gitarren in der Gärtnerei Konzert für Kinder

Ein Familienkonzert mit Klassik, Pop, Balkan-, Latin-, Gypsy- und Klezmermusik kann man am Sonntag, 14. Oktober, in der schönen Orangerie der Gärtnerei Köstler in Grafing erleben. Es spielen die Gitarres blondes, die in Grafing bereits mit großem Erfolg mehrere Rathauskonzerte gegeben haben. Diesmal will das Quartett den Nachwuchs beeindrucken: Mario Kuronic, Christoph Peters, Simon Ackermann und Konstantin Ischenko zaubern mit Akkordeon, Gitarre, Violine und Kontrabass ein buntes musikalisches Kaleidoskop. Veranstalter des Konzerts ist der Kulturverein Grafing, Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro für Kinder und acht Euro für Erwachsene. Karten gibt es bei der Kanzlei Haenisch unter (08092) 310 25 oder an der Nachmittagskasse.