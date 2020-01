Zum Auftakt seines Jubiläumsjahres 2020 veranstaltet der Gewerbeverband Poing an diesem Freitag, 24. Januar, eine Podiumsdiskussion mit allen vier Bürgermeisterkandidaten: Thomas Stark (CSU), Reinhard Tonollo (SPD), Günter Scherzl (FWG) und Marc Salih (FDP). Moderiert wird die Veranstaltung durch den Pressesprecher des Bundes der Selbständigen in Bayern, Thomas Perzl. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Pfarrheim Rupert Mayer, Gebrüder-Asam-Straße 2, in Poing. Einlass ist bereits von 19.30 Uhr an. Von 20 bis 21 Uhr findet eine moderierte Diskussion statt, danach haben die Zuschauer etwa 20 Minuten lang die Möglichkeit, Fragen zum Thema zu stellen. Im Anschluss stehen die Kandidaten für persönliche Gespräche bereit. Fragen können auch per Mail an info@gv-poing.de eingereicht werden.