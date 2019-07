10. Juli 2019, 22:06 Uhr Gewerbegebiet Parsdorf Entscheidung zu Flächentausch vertagt

Die Entscheidung darüber, ob der Freistaat Flächen des Staatsguts Grub für das neue Gewerbegebiet in Parsdorf zur Verfügung stellt, ist am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Landtags auf Antrag der Grünen vertagt worden. Man habe die Unterlagen erst knapp vor der Ausschusssitzung erhalten, kritisieren diese: "So können wir nicht seriös entscheiden." Nun wird das Thema voraussichtlich in der kommenden Woche in einer Sondersitzung behandelt.