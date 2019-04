3. April 2019, 22:14 Uhr Gewerbeflächen in der Kreisstadt Leere Schaufenster

Sieht aus wie ein Bekleidungsgeschäft, steht aber leer: Der Laden in der Altstadtpassage ist wie einige andere Flächen in der Kreisstadt zu vermieten.

Selbst in besten Lagen sind Läden in der Ebersberger Innenstadt verwaist. Es fehlen die richtigen Mieter. Beunruhigend ist die Lage nach Einschätzung des Bürgermeisters aber nicht

Von Valentin Tischer, Ebersberg

Leerstand, gerade von kleineren Gewerbeflächen, ist für keinen der Beteiligten eine schöne Sache. Der Vermieter bekommt kein Geld, die Kommune keine Gewerbesteuer und für alle anderen sehen die leeren Schaufenster schlichtweg hässlich aus. Gerade Innenstädte sind aber anfällig für Leerstand geworden. Auch in Ebersberg gibt es einige Beispiele dafür.

Der wohl prominenteste Fall befindet sich in der Altstadtpassage. Im Gebäude, in dem auch die Geschäftsstelle der Kreissparkasse beheimatet ist, steht die Ladenfläche im Erdgeschoss leer. Vier weitere Briefkästen des Hauses sind als nicht belegt markiert. Im Zuge des Umbaus war das Gebäude schon als "Filetstück" betitelt worden. Und geht es nach Michael Wöhry, der als zuständiger Immobilienmakler die Vermietung betreut, ist an dieser Aussage nichts auszusetzen. Der Leerstand der Ladenfläche gehe vielmehr auf andere Faktoren als die Lage und das Gebäude zurück. "Gewerbeflächen sind generell schwer zu vermitteln. Die Nachfrage ist nicht mit dem Wohnungsmarkt zu vergleichen", sagt er.

Zudem habe die Sparkasse als Eigentümer einige Bedingungen, die bestimmte Mieter abschrecken könnten. "Für die Sparkasse ist das Gebäude ein Aushängeschild", erklärt der Makler. Sie verlange eine gewisse Wertigkeit des anmietenden Gewerbes. Ein Wettbüro beispielsweise könne man dort nicht ansiedeln. Ein Mieter, der den Ansprüchen genügt, ist noch nicht gefunden worden, aber Makler Wöhry ist optimistisch, dass es bald klappt.

Ähnliche Probleme haben auch die Besitzer des ehemaligen Handarbeitsladens in der Ulrichstraße. Auch sie haben noch keinen Nachmieter für die Räumlichkeiten gefunden, jedenfalls keinen passenden. Gerade wird die Ladenfläche renoviert und die Handwerker sind noch zu Gange, was sicherlich keine Mieter anlockt, erklärt die Besitzerin, die anonym bleiben möchte. Auch sie stellen ein paar Ansprüche an neue Mieter, einen Schnellimbiss wollen sie nicht unbedingt einziehen lassen. Aber sie merken auch, dass die Nachfrage in der Stadt nicht wirklich da ist, erklärt die Besitzerin.

Die Entscheidung, einen eigenen Laden aufzumachen, fällt vielen nicht leicht, sagt Martin Freundl, Bäcker und Vorsitzender des Gewerbe- und Selbstständigenverbands. "Der Arbeitsmarkt ist sehr aufnahmefähig", so Freundl. Viele entschieden sich lieber für eine Anstellung als für die Eröffnung eines Ladens, dies sei ein wesentlicher Punkt für die Leerstände. Aber auch das gesamte Umfeld sei für potenzielle Selbstständige wichtig. Einen eigenen Laden aufzumachen, sei mit hohem Risiko verbunden, erklärt Freundl. Wenn die Parkplatzsituation, die Größe und der Zustand der Geschäftsräume und die Barrierefreiheit nicht passen, dann schrecke das viele ab. "Jeder hat seine eigenen Gründe. Das ist schwer zu analysieren", sagt Freundl.

Wie sich eine nicht ideale Situation auswirkt, sieht man am Beispiel der leeren Ladenfläche in der Altstadtpassage. Freundl berichtet von Gesprächen mit potenziellen Mietern, die sagen, dass die Fläche für einen Fachhandel zu klein sei, für einen kleineren Einzelhandel aber zu groß.

Ein zu großes Problem sind die vorhandenen Leerstände nach Einschätzung von Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) aber nicht. "Das Zentrum ist nicht so schlecht aufgestellt, wie noch vor zehn Jahren", so Brilmayer. Man habe eine Politik verfolgt, die zum Ziel hatte, den Einzelhandel in der Innenstadt zu halten und nicht Ansiedlungen am Stadtrand zu begünstigen. Dies sei auch gelungen, etwa mit dem Einkaufszentrum E-Einz in der Altstadtpassage, erklärt der Bürgermeister. Als das größere Problem sieht er den Mangel an Flächen für größere Firmen und Gewerbe.

In Sichtweite von Brilmayers Büro am Marienplatz befinden sich die leer stehenden Räumlichkeiten der Vinzenzmurr-Filiale. Brilmayer steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Besitzern. Vinzenzmurr habe die Immobilie noch gemietet, sagt der Bürgermeister. Für die Zeit nach dem Auslaufen des Mietvertrags würden verschiedene Optionen diskutiert. Der Rathauschef gibt dafür ein Motto aus, das wohl auch die anderen Besitzer von leer stehenden Objekten unterschreiben würden. "Lieber eine gute Lösung, die etwas dauert, als eine kurze schlechte Lösung."