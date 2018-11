27. November 2018, 21:56 Uhr Gesundheit Begrenzter Schutz

Apotheker im Landkreis beklagen Lieferengpässe für Grippeimpfstoff

Von Stella Vogl, Ebersberg

Wer sich im Landkreis gegen die sogenannte Influenza wappnen will, hat es nicht leicht. Zumindest dann, wenn er auf den Schutz durch einen Vierfachimpfstoff setzt - denn Lieferengpässe betreffen auch die Region. Dass es sich um ein echtes Problem im Landkreis handelt, merkt man spätestens bei Anrufen in den umliegenden Apotheken: Sobald man auf Grippeschutz zu sprechen kommt, macht sich eine gewisse Resignation bemerkbar.

Die Situation gestaltet sich in den Apotheken im Landkreis Ebersberg gleich. Andrea Gerdemann, Angestellte der Marienapotheke in Ebersberg, bezeichnet die gegenwärtige Versorgung mit dem Vierfachimpfstoff als "traurig". "Zum Beispiel heute kam ein Patient, der eigentlich einen Vierfachimpfstoff angefragt hat. Der ist dann auf einen Dreifachimpfstoff umgestiegen", erzählt die Apothekerin. Seit mehr als zehn Tagen herrscht ein Lieferungsstopp des begehrten Impfstoffes an die ortsansässige Apotheke. Für die Produktion benötige man sechs Monate, so Andrea Gerdemann.

Stattdessen müssen jetzt Patienten oftmals auf Dreifachimpfstoffe wechseln, da nur noch diese auf dem Markt zu erhalten seien. Dabei ist schon der Bezeichnung zu entnehmen, dass es sich um einen Impfschutz handelt, der mit geringerer Wahrscheinlichkeit wirksam ist. Denn wirkt im Gegensatz zu dem Vierfachimpfstoff nur gegen drei Virenstämme. Andrea Gerdemann erzählt, dass man anfangs davon ausgegangen sei, dass es sich lediglich um eine regionale Unterversorgung handle. Tatsächlich betrifft die Knappheit aber weite Teile Deutschlands.

Erst seit diesem Jahr können Kassenpatienten den Vierfachimpfstoff erwerben. In der Theorie. Denn praktisch können die Pharmaunternehmen die angefragten Mengen nicht decken. Ulrike Sommer ist Inhaberin der Adler Apotheke in Zorneding. Ihre Meinung zur Grippe-Problematik ist eindeutig: "Meines Erachtens wurde deutlich zu wenig produziert. Sofort lieferbar ist schon lange nichts mehr." Das führe dazu, dass Patienten "wahllos alle Apotheken anrufen, um einen Restbestand zu ergattern". Was die Apothekerin vor allem stört und auch ein wenig in Erstaunen versetzt, sind die fehlenden Rückmeldungen der Firmen. Sie erhalte ganz schlicht keine Bestätigung der Bestellung und keine Informationen darüber, ob und wann die Bestellungen ausgeführt werden.

Auch in der Herzapotheke in Poing, wird nur noch der Dreifachimpfstoff geliefert. Bereits vor einem Monat gab es Lieferungsengpässe, seit mindestens drei Wochen eine durchgehende Unterbrechung. Apothekerin Nenrod de Oliveira kann außerdem weder einzelne Spritzen noch Zehnerpackungen bestellen: "Es ist alles nicht lieferbar." Wann es wieder zu einer Verfügbarkeit des begehrten Vierfachimpfstoffes kommt, sei für sie derzeit nicht absehbar, sagt sie.