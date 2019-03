20. März 2019, 22:05 Uhr Gespräche über die Zukunft Heiter bis cloudig

Petra Rawe und Henryk Werschkun sind die Gründer des Digitalstammtischs in Vaterstetten.

In Vaterstetten treffen sich Experten zum IT-Stammtisch

Von Valentin Tischer, Vaterstetten

Nicht immer wenn von Wolken gesprochen wird, ist das Wetter gemeint - und schon gar nicht beim monatlichen IT-Stammtisch in Vaterstetten. Hier wird über die Zukunft gesprochen, über Clouds, Digitalisierung, Upload-Filter, Industrie 4.0. Für Petra Rawe ein Stammtisch, wie er sein soll. Sie hat vor einem Jahr zusammen mit ihrem Geschäftspartner Henryk Werschkun die Runde ins Leben gerufen, Adressaten sind Leute, die beruflich mit IT-Themen zu tun haben.

Meist kommen zwischen sechs und acht Leute zum Stammtisch, aus ganz verschiedenen Berufen. Ein Unternehmensberater für Personalfragen sitzt neben dem Geschäftsführer eines Ingenieurbüros, ein Techniker der Deutschen Bahn zwischen zwei Geschäftsleuten von IT-Systemhäusern. Eine solches betreiben auch Rawe und Werschkun in Baldham, bei den Stammtischrunden übernimmt sie die Rolle der Moderatorin. Eine feste Tagesordnung gebe es nicht, sagt Rawe, "wir diskutieren einen bunten Mix". Von ISDN/IP-Umstellung über Datenschutzgrundverordnung bis zur Sicherheit von Cloud-Systemen. Etwas Vorauswahl gibt es dennoch, jeder kann am Anfang eine Anregung auf einen Klebezettel schreiben, die Zettel werden dann auf eine kleine Tafel aufgehängt. Drei davon wählen die Teilnehmer dann aus, pro Thema ist eigentlich eine Viertelstunde vorgesehen - manchmal geht es aber auch länger.

Beim vergangenen Stammtisch wurde beispielsweise die Einrichtung eines sicheren Cloud-Systems heiß diskutiert. Etwa die Frage, ob der Datenschutz gewährleistet ist, wenn der Server in den USA steht, wo die Behörden zugreifen können. Oder ob man besser in einem europäischen Rechenzentrum einen Server mietet. Angesichts der vielen Spezialbegriffe, Abkürzungen und Anglizismen kann man durchaus den Eindruck einer Fachtagung von Experten haben. Dass man aber an einem Stammtisch sitzt wird etwa deutlich, wenn es eigentlich um Thema Upload-Filter gehen soll, die Debatte sich aber um Rundfunkgebühren und die Qualität des TV-Programms dreht.

Der nächste IT-Stammtisch findet an diesem Donnerstag, 21. März, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Landlust statt.