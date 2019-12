Tief hinab in den Maschinenraum der Psyche geht es mit "Leonce und Lena" am Theater Wasserburg.

Zu den Stücken am Theater Wasserburg werden in dieser Spielzeit kostenfreie Einführungsgespräche angeboten: Ute Mings, Autorin und Kulturjournalistin, spricht pro Produktion jeweils ein Mal vorab mit dem Regisseur. Für "Leonce und Lena" findet dieses "Vorreden" am Freitag, 13. Dezember, um 19.15 Uhr statt. Mings spricht dabei mit Regisseur Uwe Bertram über seine Arbeit an Georg Büchners Stück. Eine Anmeldung zu diesem Vorgespräch ist nicht erforderlich. Die Vorstellung im Anschluss beginnt um 20 Uhr.

Georg Büchner, Seelen-Sezierer und Skeptiker, macht sich in seiner Märchensatire "Leonce und Lena" Gedanken über Gott und die Welt, über die Liebe, die Kunst und das Leben - am Beispiel folgender Geschichte: Zwei Königskinder sollen verheiratet werden, ohne sich zu kennen. Beide büxen aus. Währenddessen setzt der Staatsapparat, ein bodenloses Fass an Intelligenz und Kompetenz, nichts ahnend alle Hebel in Bewegung, um die Hochzeit zu einem fulminanten Ereignis für die gesamte Gesellschaft werden zu lassen. Alles ist parat. Leonce und Lena aber haben sich zwischenzeitlich zufällig kennengelernt...

Das Stück, das in der vergangenen Spielzeit am Wasserburger Theater Premiere hatte, wird nun noch einmal aufgenommen. Regie führt Uwe Bertram, für die Musik zeichnet Nik Mayr verantwortlich. Es spielen: Susan Hecker, Amelie Heiler, Magdalena Müller, Annett Segerer und Regina Alma Semmler. Die Spieltermine sind am Freitag und Samstag, 13. und 14. Dezember, sowie an den Feiertagen 25. und 26. Dezember und an Silvester, 31. Dezember. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Mehr Infos sowie Karten gibt es unter www.theaterwasserburg.de. Karten im Vorverkauf sind in der Gäste-Information, im Innkaufhaus und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg sowie beim Kulturpunkt Isen-Taufkirchen und im Kroiss-Ticket-Zentrum Rosenheim erhältlich. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.