21. Januar 2019, 21:58 Uhr Geschichtsforscher spricht Revolution im Bayernland

Hitzige Diskussionen gab es jüngst in Grafing um die aktuelle Ausstellung des Stadtmuseums, "Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten! - Die Revolution von 1918/19 in ihren Auswirkungen auf den Grafinger Raum". Das Bündnis für Grafing (BfG) und der DGB-Kreisverband griffen Museumsleiter Bernhard Schäfer an, der Vorwurf: Die Ausstellung sei ein "einseitige und tendenziöse Darstellung der Geschehnisse zugunsten der rechtsnationalen Freikorps". Insofern dürfte die nächste Veranstaltung im Begleitprogramm ziemlich interessant werden, denn es handelt sich um eine Kooperation des Museums mit dem DGB-Kreisverband Ebersberg. Der Geschichtsforscher Günter Baumgarner aus Grafing spricht am Donnerstag, 24. Januar, in einem Lichtbildervortrag zum Thema "Vom Mainstrand bis zum Alpenrand - Revolution im Bayernland". Am 7. November 1918 verkündete Kurt Eisner in München den Ausbruch der Revolution. Tags darauf proklamierte er das Ende der Monarchie der Wittelsbacher und den Beginn des Freistaates. Doch nur sechs Monate später fand der zunächst weitgehend friedlich verlaufende Umsturz in einem blutigen Bürgerkrieg ein schlimmes Ende. Die Leitfrage, der Baumgarner nachgeht, lautet: "Wie konnte der angeblich kreuzbrave und gemütliche Oberbayer damals überhaupt zum Revoluzzer werden?" Um eine Antwort darauf zu finden, nimmt der Referent Ursachen, Ablauf und Ergebnisse der Umwälzungen von 1918/19 im Ebersberger, Wasserburger und Aiblinger Raum in den Blick. Die Veranstaltung findet im Grafinger Museum statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.