30. September 2018, 22:05 Uhr Geschichten für Grundschüler Papa oder nicht?

Bernhard Lermann ist "Lesekerl" in der Gemeindebücherei Vatertetten und liest am Dienstag, 2. Oktober, "Nicht ganz der Papa - Yanns Reise in die Familiengeschichte" vor. Um 16 Uhr geht es im Veranstaltungsraum los, es sind alle Buben ab sechs Jahren eingeladen.