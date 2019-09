Der Leiter von Archiv und Museum der Stadt Grafing, Bernhard Schäfer, lädt am Donnerstag, 26. September, wieder alle an der Geschichte des Grafinger Raumes Interessierten zum anregenden Austausch ein. Historiker Schäfer stellt diesmal Dokumente vor, die an Prälat Maximilian Grandauer, der letzte infulierte Propst des Klosters Dietramszell, erinnern. 1819, also genau vor 200 Jahren, rief er als Zwangsruheständler in Grafing eine Wohltätigkeitsstiftung ins Leben, die zum Ziel hatte, Kindern aus armen Familien in der Pfarrei Öxing den Schulbesuch zu ermöglichen. Die Zusammenkunft findet in der Gaststätte Kastenwirt statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Archiv- und Museumsleiter hofft auf viele Teilnehmer.