13. Februar 2019, 22:00 Uhr Geringer Schaden Einbrecher werden gestört

Unbekannte haben am Dienstag versucht, die Holzterrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Markomannenstraße aufzuhebeln und sich so Zutritt zu verschaffen. Vermutlich wurden die Einbrecher jedoch durch den Bewohner des Hauses hierbei gestört, so die Polizei. Der Sachschaden beträgt 50 Euro. Der Einbruchsversuch muss sich zwischen 0 und 18 Uhr zugetragen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 entgegen.