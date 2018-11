26. November 2018, 22:04 Uhr Geringer Sachschaden Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein angebranntes Essen auf dem Herd hat am Sonntag einen Feuerwehreinsatz in Vaterstetten ausgelöst. Ein Bewohner in einem Mehrfamilienhaus am Bahnhofsplatz hatte laut Angaben der Polizei beim Kochen das Haus verlassen und das Essen noch auf dem Herd stehen lassen. Dadurch wurde der Rauchmelder ausgelöst, nach zehnminütigem Alarm riefen besorgte Mitbewohner die Feuerwehr. Diese traf gegen 17.30 Uhr an der Wohnung ein, sie konnte größeren Schaden verhindern. Letztendlich kam es laut Polizei nur zur kleineren Rauchschäden in der Küche der Wohnung. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden ist gering.