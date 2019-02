5. Februar 2019, 22:15 Uhr Genehmigung erteilt Neuer Lagerraum für Landkreis-Jäger

Die Jäger der Kreisgruppe Ebersberg dürfen sich auf einen neuen Lagerraum am vereinseigenen Schießstand "Diana" freuen. Grünes Licht für den Abbruch und den Wiederaufbau des Schuppens hat nun der Gemeinderat Kirchseeon gegeben. Die Anlage mit zugehörigem Forsthaus liegt zwar mitten im Ebersberger Forst, ist aber eine Enklave der Marktgemeinde, die deshalb auch über dortige Baumaßnahmen zu entscheiden hat. Der alte Abstellraum, in dem die Jäger Wurfscheiben und Ersatzteile für die Schießanlage unterbringen, sei inzwischen in die Jahre gekommen und obendrein nicht abschließbar, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Räte erteilten deshalb einstimmig ihr Einvernehmen, dass die Kreisgruppe einen neuen Schuppen bauen darf, der dann mit 3,5 auf 8,81 Meter Wandlänge auch ein bisschen größer sein soll als der derzeit bestehende.