Zu einem literarischen Leckerbissen mit einer namhaften Autorin laden der Förderverein der Petrikirche Baldham und der Buchladen Vaterstetten ein. Am Dienstag, 26. November, ist Lea Singer im Gemeindesaal zu Gast. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich Eva Gesine Baur, eine Münchner Kulturhistorikerin und Schriftstellerin, die unter dem Namen Lea Singer fiktionale Literatur, vor allem Romane vor einem musikhistorischen Hintergrund, schreibt. In Baldham stellt sie ihren neuen Roman "Der Klavierschüler" vor, in dem Singer von der intimen Freundschaft von Vladimir Horowitz, des genialen Pianisten, zu seinem Schüler Nico Kaufmann erzählt. Die Autorin beruft sich dabei auf einen unveröffentlichten Briefwechsel. "Er offenbart Abgründe, Ängste und Sehnsüchte und erzählt von der tragischen Beziehung zu seinem Geliebten", heißt es in der Ankündigung. Ein Rezensent der FAZ attestierte der Autorin sowohl gute Recherche als auch Taktgefühl und Genauigkeit in der Beschreibung der lebensgeschichtlichen Konsequenzen von gesellschaftlich bedingt verheimlichter Homosexualität. Beginn der Lesung ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten gibt es beim Buchladen Vaterstetten oder an der Abendkasse.