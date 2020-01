Noch ist die Eingangstür am Jugendzentrum (JUZ) fest verriegelt, doch schon bald könnte in das Gebäude im Zornedinger Wiesenweg wieder Leben einkehren. Zumindest hat der Gemeinderat mit seinem Beschluss vom Donnerstagabend den Weg dafür frei gemacht, der Jugendarbeit am Ort wieder einen neuen Impuls zu geben. Drei verschiedene Konzepte sollen demnach zusammengeführt werden, um das Jugendzentrum schnellstmöglich wieder zu eröffnen. Während die Gemeinde dadurch ein Problem löst, schafft sie sich jedoch im gleichen Zuge ein neues, denn für die von diesem Herbst an zusätzliche Hortgruppe würden die Räume dann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Zunächst sollte es in der Sitzung aber um die etwas älteren Heranwachsenden gehen, die schon seit Wochen keinen Zutritt mehr zum JUZ haben. Außerdem gibt es am Ort derzeit auch keinen Jugendpfleger mehr, nachdem Axel Glienke sein Amt zum Jahresende niedergelegt hatte. Doch Bürgermeister Piet Mayr (CSU) hatte nun Nachrichten im Gepäck, die Hoffnung machen: Der Verwaltung lägen demnach gleich drei Konzepte vor, wie die Jugendarbeit in Zorneding fortgesetzt werden kann. Caritas, der Förderverein für Sport und Kultur und der Verein Jüngste Kultur wollen sich der Sache annehmen. "Es sieht so aus, als könnten wir in relativ kurzer Zeit den Betrieb im Jugendtreff wieder aufnehmen", so Mayr.

Dazu sollen alle drei Konzepte miteinander vermengt und die Jugendarbeit in zwei Säulen aufgeteilt werden. Den sozialen Aspekt soll die Caritas abdecken, die 52 Wochen im Jahr einen Mitarbeiter abstellt, so dass die Jugendlichen zu jeder Zeit einen Ansprechpartner haben. Etwa 20 Stunden in der Woche sind dafür zunächst angedacht. Um das JUZ werden sich vor allem der Förderverein und die Jüngste Kultur kümmern, dort ist eine Art Selbstverwaltung geplant. Außerdem wolle man wieder mehr Veranstaltungen anbieten - "eine perfekte Ergänzung", wie Bürgermeister Mayr sagte.

Auch Jugendsprecher und Grünen-Gemeinderat Moritz Dietz freute sich, dass nun eine Lösung in Sicht ist und das JUZ wohl bald wieder öffnen kann. Dass die Caritas auch mit im Boot ist, hält Dietz zwar für "keine schlechte Idee", er selbst würde sich auf Dauer aber doch wieder einen echten Jugendpfleger wünschen. "Ein solcher ist einfach im JUZ präsent und hat einen besseren Kontakt zu den Jugendlichen. Das kann ein Träger nicht leisten."

Deutlich kritischer sah das Stefanie Berndlmeier (CSU). Aufgrund der schlechten Erfahrungen, die man in den vergangenen Jahren mit Jugendpflegern gemacht habe, sei die Kombination aus Caritas und Vereinen nun ein sehr guter Weg. Wilhelm Ficker (Freie Wähler) war es allerdings wichtig, dass sich der Caritas-Mitarbeiter auch im JUZ sehen lasse und den Kontakt zu den Heranwachsenden suche. Dass die Jugendarbeit nicht nur im JUZ stattfinden müsse, regte Vincent Kalnin (Grüne) an. Er plädierte dafür, auch andere Orte in der Gemeine für Jugendliche attraktiv zu machen, wie etwa den VHS-Raum am Herzogplatz oder die Skaterbahn.

Zusammen mit den drei Partnern soll nun im Februar ein passendes Gesamtkonzept erarbeitet werden - darauf legte sich der Gemeinderat einstimmig fest. Damit hat sich das Gremium jedoch ein neues Problem geschaffen: Um für Entspannung bei der Kleinkinderbetreuung zu sorgen, kursierten Ideen, das JUZ in Horträume umzufunktionieren. Das wäre nun vom Tisch, der Bedarf jedoch bleibt. Wie Bürgermeister Mayr sagte, brauche man von Mitte September an eine neue Hortgruppe. Wo diese untergebracht wird, ist aber unklar. Dazu wird nun die Arbeitsgruppe Kinderbetreuung wieder ins Leben gerufen, in der dann auch ein Mitglied aus dem Gesamtelternbeirat aller Kinderbetreuungseinrichtungen im Ort sitzen soll.