An der Gruber Straße in Parsdorf soll eine Brücke entstehen

Von der Politik wird oft verlangt, sie solle Brücken bauen, meist ist dies in metaphorischem Sinne gemeint. In Vaterstetten lassen sie nun aber eine ganz echte Brücke bauen, das hat der Verkehrsausschuss des Gemeinderates mit großer Mehrheit beschlossen. Hintergrund ist ein Antrag aus der Bürgerversammlung in Parsdorf im Frühjahr.

Dort war bemängelt worden, dass die Bushaltestelle an der Gruber Straße nördlich des Ortes nur über einen Umweg zu erreichen sei. Jedenfalls wenn man die offiziellen Gehwege und Übergänge nutzt, dann ist die Strecke zwischen Ortsausgang und Busstation rund 130 Meter lang. Weshalb die meisten Buspassagiere den nur etwa halb so langen direkten Weg wählen - der aber an und teilweise auf der oft dicht befahrenen Gruber Straße verläuft. Besonders riskant ist dabei das kurze Stück über die Brücke, die einen Radweg überquert.

Diese Brücke ist aber auch in finanzieller Hinsicht gewissermaßen ein Nadelöhr. Denn nach einer ersten Schätzung des Bauamtes, die im Juli im Ausschuss vorgestellt wurde, würde eine Erweiterung der Brücke um einen Gehweg rund 175 000 Euro kosten. Das war den Gemeinderäten damals eindeutig zu viel - ganz ablehnen wollte man den Antrag der Bürgerversammlung aber auch nicht. Schließlich, so war es aus allen Fraktionen zu hören, sei die Stelle durchaus nicht ungefährlich und man wolle nicht schuld sein, wenn jemand überfahren werde. Darum solle das Bauamt nach günstigeren Lösungen suchen.

Eine solche präsentierte nun Manfred Weber, Leiter der Tiefbau- und Verkehrsabteilung im Baumt, dem Ausschuss. Es sei möglich, eine Behelfsbrücke für Fußgänger neben der bereits bestehenden Straßenbrücke zu errichten. Ein Schnäppchen würde dies trotzdem nicht, laut Weber sei die Brücke zwar schon für etwa 17 000 Euro zu haben, damit sei es aber nicht getan. So müssten für den Aufbau etwa 11 000, für Fundamente und Gerüste noch einmal rund 10 000 Euro ausgegeben werden. Mit insgesamt 30 000 Euro schlagen die neuen Gehweganschlüsse zur und von der Brücke zu Buche, etwa 10 000 Euro kosten die für den Gehweg nötigen Entwässerungen. Zusammen mit den übrigen Bau-, Material- und Herstellungskosten, koste der neue Gehweg dann um die 87 000 Euro.

Noch nicht einberechnet sind die Kosten für den absehbaren Abriss, wenn der Bereich der Gruber Straße nördlich von Parsdorf in einigen Jahren verkehrsberuhigt wird. Denn sobald die geplante Umgehungsstraße für Parsdorf und Weißenfeld fertig ist, ist die Gruber Straße nicht länger Zufahrt ins Gewerbegebiet. Weber empfahl dem Ausschuss darum - und auch aufgrund der Tatsache, dass an der Stelle bisher kein Unfall passiert sei - auf die Brücke zu verzichten.

Besonders von den Gemeinderäten aus den Ortschaften gab es dazu Widerspruch. Sepp Mittermeier (SPD) gab zu bedenken, dass wohl frühestens 2026 oder 2027 mit einem Ausbau der Gruber Straße zu rechnen sei, "wir sollten auf alle Fälle vorher was tun". Denn der Weg zur Bushaltestelle sei "eine sehr kritische Stelle", und dass bisher kein Unfall passiert sei, sei eher Glück gewesen: "das ist nur eine Frage der Zeit". Vor allem, weil die Fußgänger dort oftmals ziemlich unachtsam unterwegs seien, ergänzte Albert Wirth (CSU). Leonhard Spitzauer (CSU) regte an, nach Haushaltsresten im aktuellen Budget zu suchen, um noch heuer mit dem Ausbau beginnen zu können.

Diesem Vorschlag stimmte der Ausschuss mit großer Mehrheit zu. Lediglich die Grünen folgten dem Vorschlag der Verwaltung, aus Kostengründen auf den Brückenbau zu verzichten.