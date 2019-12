Auf einen Antrag der Grünen und der SPD hin möchte die Poinger Rathausverwaltung prüfen, an welchen Bushaltestellen in der Gemeinde Sitzbänke aufgestellt werden können. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig in seiner jüngsten Sitzung. Die Sitzgelegenheiten sollen eine Alternative für fehlende Wartehäuschen darstellen - solche gibt es bislang nur an wenigen Haltestellen, unter anderem, weil es die Grundstücksverhältnisse nicht anders möglich machen. Sollte es dazu kommen, dass Bänke aufgestellt werden, möchte die Verwaltung auf eine seniorengerechte Ausführung mit Arm- und Rückenlehne achten.