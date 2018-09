26. September 2018, 22:03 Uhr Gemeinderat Markt Schwaben Knappe Entscheidung

Joachim Weikel mit 9:8 Stimmen zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats für das Kommunalunternehmen gewählt

Das Kommunalunternehmen Markt Schwaben (Kums) stellt sich neu auf. Nachdem kürzlich ein neuer Vorstand für das Energieprojekt eingesetzt wurde, hat der Gemeinderat nun auch einen Vorsitzenden für den Kums-Aufsichtsrat gewählt. Joachim Weikel, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt und dritter Bürgermeister ist, übernimmt den Posten künftig. Der 68-Jährige wurde am Dienstagabend mit 9:8 Stimmen gewählt. Die Gegenstimmen im Markt Schwabener Gemeinderat kamen größtenteils aus der CSU-Fraktion. Die Christsozialen hatten sich dafür ausgesprochen, dass der Erste Bürgermeister Georg Hohmann (SPD) den Aufsichtsrat-Vorstand übernimmt.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist für ein Unternehmen wie Kums wichtig, weil er den Firmenvorstand einsetzt und kontrolliert. In Markt Schwaben sind nun zwei Männer in der Verantwortung, die das Unternehmen bereits kennen. Bernhard Wagner, seit diesem Monat Vorstand, hatte Kums mehrere Jahre in einer Art Doppelspitze geführt - bis Ende 2017 zusammen mit Martha Biberger aus der Gemeindeverwaltung. Nach der überraschend schnellen Kündigung ihres Nachfolgers im April 2018 übernahm Joachim Weikel Kums bis Ende August kommissarisch.

Der neugewählte Weikel erklärte am Mittwoch, dass das Aufgabenfeld des Aufsichtsratsvorstands aus seiner Sicht zu umfangreich sei, um es "nebenher mitzumachen". Darauf habe er sich mit Hohmann verständigt. "Es ist mir vollkommen recht, dass Weikel das jetzt macht", erklärte Hohmann am Mittwoch. Hohmann hatte die Position vor Weikel inne. Nun seien "die Aufgaben besser verteilt".

Im Gemeinderat kam es vor der Abstimmung zu einer Debatte. Aus der CSU-Fraktion wurde argumentiert, die Rolle des Aufsichtsratsvorstands gehöre zu den Aufgaben des Ersten Bürgermeisters. Georg Hohmann hatte sich zuletzt knapp sechs Monaten Auszeit wegen eines Erschöpfungssyndroms genommen. Erst am Montag nahm er die Arbeit wieder auf. Die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend leitete noch - so wie in den vergangenen Monaten - der zweite Bürgermeister Albert Hones (CSU). Hohmann macht eine stufenweise Wiedereingliederung, wodurch seine Arbeitsstunden begrenzt sind.