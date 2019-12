38 Jahre lang hatte Dieter Kämpf von der SPD seinen Platz ununterbrochen im Markt Schwabener Gemeinderat. Nun bricht der frühere Lehrer die aktuelle Legislaturperiode vorzeitig ab. Drei Monate vor den Kommunalwahlen legte Kämpf sein Mandat auf eigenen Wunsch nieder. Neu vereidigt wurde Gisela Ostien, die den Einzug in den Gemeinderat bei den Kommunalwahlen 2014 nur um elf Stimmen verpasst hatte. Nun rückt Ostien auf der Liste der SPD bis zu den Wahlen Mitte März für Kämpf nach.

Zur Niederlegung blieb Kämpf der Gemeinderatssitzung fern, stattdessen verabschiedete er sich bereits am Vortag persönlich bei Bürgermeister Georg Hohmann (SPD). Hohmann würdigte seinen Parteikollegen in der Sitzung für seine jahrzehntelangen Leistungen in der Kommunalpolitik. Kämpf habe stets nach der "objektiv besten und gerechtesten Lösung gesucht", so der Bürgermeister. Dabei seien ihm bisweilen "die Emotionen hochgekocht", die Entscheidung habe Kämpf jedoch "letztlich stets sachbezogen" getroffen.

Kämpf saß seit 1. Juni 1981 im Markt Schwabener Gremium und war dort für seine Wortmeldungen bekannt, die er oft deutlich und mit Hingabe vortrug. Oder wie es Bürgermeister Hohmann ausdrückte: "Sein energisches Wort brachte so manche endlose Debatte zum Abschluss." Er wünsche sich, "dass das hier weiterhin geschehen wird", so Hohmann, der damit auf die nicht selten ausufernden Diskussionsrunden des Markt Schwabener Gemeinderats anspielte. Kämpf war von 1994 bis 2007 Leiter der Realschule Ebersberg und ist mittlerweile Pensionist. Warum er aufhört, ging aus der Sitzung nicht hervor. Bei den Markt Schwabener Gemeinderatswahlen 2014 hatte er die meisten Stimmen auf der SPD-Liste erhalten.