5. August 2019, 21:28 Uhr Gemeinderat Kirchseeon Runderneuerung im Rathaus

Der Sitzungssaal wird grundlegend saniert

Er hat schon einiges aushalten müssen, der Teppichboden im Sitzungssaal des Kirchseeoner Rathauses - und das sieht man ihm auch an: An manchen Stellen ist er abgeschabt bis zur Grundierung, an manchen Stellen mit bunten Kreisen geflickt. Doch wenn im Mai 2020 die neuen Gemeinderäte in den Sitzungssaal einziehen, werden sie über neues Industrieparkett schreiten, ganz ohne Löcher und Flicken. Und auch insgesamt wird der Sitzungssaal runderneuert, um die 500 000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant, wie Bürgermeister Udo Ockel (CSU) erläutert. In seiner jüngsten Sitzung hatte der Kirchseeoner Gemeinderat ein umfangreiches Maßnahmepaket beschlossen.

Dass der Saal so stark strapaziert aussieht, liegt nicht am unruhigen Stühlerücken der Gemeinderäte, sondern vielmehr daran, dass der Saal mehrere Jahre in einer Doppelfunktion genutzt wurde: Als vor einigen Jahren die Raumkapazitäten für die Kinderbetreuung knapp waren, durften hier die Kleinen einziehen. "Jahrelang haben wir unter Spielzeugregalen getagt", erinnert sich der Bürgermeister. Nicht selten hätten Gäste von außerhalb etwas ungläubig auf die ungewöhnliche Sitzungssaalmöblierung geblickt, erinnert er sich.

Doch damit ist inzwischen längst Schluss, der runderneuerte Sitzungssaal wird erst einmal den Gemeinderäten und anderen Veranstaltungen vorbehalten bleiben. Die Renovierungsarbeiten sollen im Frühherbst beginnen, so Ockel, "ich hoffe, dass wir Firmen bekommen". Der Marktgemeinderat werde so lange es möglich sei im Saal tagen, doch zeitweise werde man wohl in den Schulungsraum der Feuerwehr ausweichen müssen, erläutert der Bürgermeister.