Wer sich künftig im Kirchseeoner Marktgemeinderat Gehör verschaffen will, muss dafür nicht mehr durch den ganzen Sitzungssaal schreien. Eine neue Audioanlage soll dafür sorgen, dass jeder Gemeinderat auch so gut zu verstehen ist. Diese wird im Zuge der Rathaussanierung verbaut, wobei jeder Platz mit einem eigenen Mikrofon ausgestattet wird. Dieses und weitere technische Details - wie Beamer, Leinwand und elektronische Steuerungseinheit - stellte Bürgermeister Udo Ockel (CSU) in der Sitzung des Marktgemeinderates vor. All das soll dem Gremium dann zur Verfügung stehen, wenn die Umbauarbeiten beendet sind. Etwa 45 000 Euro wird sich die Gemeinde die neue Technik kosten lassen. Im Zuge der Sanierung wird auch eine behindertengerechte Toilette im bisherigen Abstellraum neben dem Sitzungssaal eingerichtet. Die dafür nötigen Trockenbauarbeiten werden rund 40 000 Euro kosten. Für die kompletten Umbauarbeiten im Rathaus sind im Haushalt der Marktgemeinde 300 000 Euro veranschlagt - eine Summe, die nach jetzigem Stand zu halten sein wird.