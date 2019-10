Der Gemeinderat hat sich auf der jüngsten Sitzung mit den anstehenden Straßenbau- und Straßenentwässerungsarbeiten in der Lagerhausstraße beschäftigt: Einstimmig wurde beschlossen, den fast 370 000 Euro teuren Auftrag für den Ausbau der Lagerhausstraße und für die an den günstigsten von sechs Bietern zu vergeben. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr starten, hieß es dazu vom Bürgermeister.

Die Gespräche mit Nachbarn an der Lagerhausstraße waren nicht so einfach, einige Anwohner seien im Hinblick auf Veränderungen an der Straße "nicht so entschlussfreudig" gewesen, sagte Gemeindechef Ludwig Maurer (ÜWH). "Wir hätten dort gerne einen Fuß- und Radweg gehabt, aber mehr war aufgrund der Breite der Lagerhausstraße nicht drin", fügte zweiter Bürgermeister Thomas Riedl (CSU) an. Theo Falterer (Bürgerliche) möchte ein "Verkehrschaos" bei den Bauarbeiten verhindern, vor allem Busunternehmen müssten rechtzeitig über den Ausbau informiert werden, damit Busfahrer nicht doch während der Bauarbeiten durch die Straße fahren und dort ein Chaos verursachen: "Wir werden denen Bescheid geben und uns darum kümmern", teilte Bauamtsleiterin Beatrice Huber dazu mit.