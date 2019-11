Mutige Frauen aus Politik, Wissenschaft und Kunst haben die Welt verändert und verändern sie weiter. Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus biografischen Texten, bewegenden Briefen, Interviews und Gesprächen sowie ironischen Kurzgeschichten wirft der "Literarische Herbst in Zorneding" nun einen Blick auf solche Lebenswege. Der Abend "Starke Frauen" findet statt am Montag, 18. November, um 20 Uhr in der Gemeindebücherei Zorneding, Schulstraße 7. Es lesen Karin Ossig, Gabi Schlereth und Carolin Schubert. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich aber über Spenden.