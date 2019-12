Der Literarische Herbst in Zorneding wird am Freitag, 6. Dezember, mit einem "Streifzug durch die Bestsellerlisten" fortgesetzt: Gabi Schlereth, Karin Ossig und Peter Wurm lesen aus Büchern, die neu in die Regale gekommen sind. Sicher ist da auch der eine oder andere Tipp für ein passendes Weihnachtsgeschenk mit dabei. Der Abend in der Gemeindebücherei Zorneding, Schulstraße 7, beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich aber über Spenden.