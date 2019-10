Auch nach siebzehn Jahren sind die Lesungen von Ulrike Wolz noch immer Besuchsmagneten. Der Buchladen Vaterstetten hat manches Mal Probleme alle Interessenten zu platzieren. Aus diesem Grund haben sich Manuela Harm und Ulrike Wolz entschlossen, die Herbst- und die Weihnachtslesung in größere Räumlichkeiten auszulagern: sie werden in der Gemeindebücherei stattfinden. Literaturexpertin Ulrike Wolz stellt dort ihre Highlights des Buchherbstes vor. Am Mittwoch, 6. November, um 19.30 Uhr wird sie druckfrische Romane präsentieren und Schlüsselstellen daraus vorlesen. Heuer sind besonders viele Romane dabei, die Schicksale und Lebensläufe des 20. Jahrhunderts thematisieren. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen Manuela Harm, Schwalbenstraße 4, und an der Abendkasse.