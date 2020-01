Eine sehr junge Autorin hat die Gemeindebücherei Markt Schwaben nun eingeladen: Am Freitag, 17. Januar, liest die 18-jährige Abiturientin Victoria Herz aus Haar dort aus ihrem Romandebüt "Girl Detective", das 2019 im Scholastika Verlag erschienen ist. Die Geschichte spielt in London, wo ein hinterhältiger Mord an einer Studentin der Polizei Rätsel aufgibt. Charlie van Croy, eine junge, neue und motivierte Mitarbeiterin, fühlt sich mit ihrem Schreibtischjob unterfordert und beginnt, heimlich auf eigene Faust zu ermitteln. Zusammen mit dem sympathischen Alan kommt sie der Spur des Täters immer näher - und bringt sich dabei selbst in Gefahr. Denn die Zeit drängt: Der Mörder ist im Begriff, ein zweites Mal zuzuschlagen. Und in Charlies Körper tickt eine Zeitbombe... Die Lesung in Markt Schwaben startet um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei.