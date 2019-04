12. April 2019, 17:44 Uhr Kletteranlage Gemeinde kündigt Markt Schwabens Alpenverein fristlos den Vertrag

Nach dem Zutrittsverbot für die Kletteranlage löst das Rathaus nun den Vertrag mit der DAV-Sektion komplett auf. Was der Vorstand und der Bürgermeister dazu sagen.

Von Korbinian Eisenberger , Markt Schwaben

Bereits am Dienstagabend hatten viele Mitglieder des Markt Schwabener Alpenvereins (DAV) diesen Gesichtsausdruck, der alles über diesen Abend sagte. Gerade hatten sie erfahren, dass ihre Kletterhalle weiter zugesperrt bleibt. Und ihre Blicke sprachen Bände, als wollten sie sagen: Schlimmer geht's nimmer! Seit Freitag ist klar: Doch, das geht.

In der Dorfposse um das Gelände mit der früheren Markt Schwabener Kläranlage hat der DAV einen weiteren Dämpfer erhalten. Nach der Zutrittsverweigerung vor gut drei Wochen per Gemeinderatsbeschluss erhielt der Sektions-Vorstand am Freitagnachmittag die fristlose Kündigung. Der Vertrag zwischen Gemeinde und Verein ist mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Sven Idek, der zweite Vorstand, sagte am Freitag kurz nach Erhalt der Botschaft: "Das ist wie ein Dolchstoß."

Wegen des Zutrittsverbots kommen die 1700 Mitglieder samt ihres Vorstands seit drei Wochen weder an das vereinseigene Lager mit der Sportausrüstung noch in die Geschäftsstelle, der Kletterbetrieb ist eingestellt. Die Gemeinde hatte das Areal der alten Kläranlage vor knapp vier Wochen sperren lassen, weil es dafür keine Genehmigung als Kletterzentrum gab - den entsprechenden Beschluss hatte der Markt Schwabener Gemeinderat getroffen.

Im Schreiben der Gemeinde an den DAV heißt es nun: Die bisherige "generelle Nutzungsuntersagung bedingt auch die sofortige Kündigung der diesbezüglich bestehenden Verträge". Weiter wird gebeten, den Vertrag mit dem Franz-Marc-Gymnasium aufzulösen, das im Kletterzentrum Sportunterricht abhielt. Unterzeichnet ist das Schreiben vom Markt Schwabener Bürgermeister Georg Hohmann (SPD).

"Es hieß, wir arbeiten daran, dass schnell wieder aufgesperrt werden kann"

Noch am Dienstagabend hatte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung vor gut 30 Vereinsmitgliedern dazu appelliert, gemeinsam eine Lösung zu finden. "Es hieß, wir arbeiten daran, dass schnell wieder aufgesperrt werden kann", so Idek, "und dann erhalten wir so ein Schreiben". Der Verein werde sich rechtliche Schritte vorbehalten, erklärt er, zumal sich die Kündigung für ihn so lese, als sei damit auch die Nutzung der Boulderanlage untersagt - jener kleine Teilbereich, den der DAV bisher noch nutzen durfte.

Warum nun die Kündigung? Und was ändert das für die Boulderer? Nachfrage beim Bürgermeister, der wegen der ungeklärten Fragen rund um die Kletteranlage einen Fachanwalt hinzugezogen hat. Die Kündigung sei "nichts anderes als die rechtliche Form der bisherigen Nutzungsuntersagung", so Hohmann, der sich auf SZ-Anfrage am Freitagnachmittag meldet. Ob sich dadurch Änderungen für die Nutzung der Boulderanlage ergeben, könne er nicht beantworten, so Hohmann. Es bleibt also unklar, ob die Markt Schwabener dort weiter kraxeln dürfen oder nicht.

Einzig gute Nachricht für die Vereinsmitglieder dürfte sein, dass nun ein Termin feststeht, an dem sich der Vereinsvorstand und die Gemeinde im Landratsamt zusammensetzen, um Lösungswege zu suchen: der 23. April, also der Dienstag nach Ostern. Offenbar soll dann auch Landrat Robert Niedergesäß (CSU) mit am Tisch sitzen, zudem ein Vertreter der Kreisbaubehörde und ein Zuständiger für die Kreisfeuerwehr, die im Keller der Kläranlage Übungen durchführt. Sven Idek vom DAV wird selbst dabei sein. Ihm sei wichtig, "dass die diplomatischen Gespräche nicht abreißen".