2. November 2018, 21:45 Uhr Geld und Schmuck gestohlen Reiche Beute für Einbrecher

Polizei muss sich mit mehreren Fällen im Landkreis befassen

In den vergangenen Tagen haben wieder mehrere Einbrecher im Landkreis zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, gingen die Unbekannten teilweise sehr brachial vor - und erbeuteten auch erhebliche Werte. Bargeld, Schmuck und eine Handtasche im Gesamtwert von 7500 Euro nahmen die Täter beispielsweise in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Doppelhaushälfte einer Familie im Poinger Seewinkel mit. Die Täter schnitten laut Polizei das elektrische Rollo ab und hebelten mit massiver Gewalt die Terrassentür auf. Anschließend wurde das komplette Haus durchsucht. In einem Reihenhaus in Baldham schlug ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Einbrecher zu. Der Täter gelangte über den Kellerschacht und ein Kellerfenster ins Objekt und durchsuchte die Räumlichkeiten vom Keller bis zum Dachgeschoss. Dabei entstand ein Sachschaden von 2000 Euro, den Wert der Beute beziffert die Polizei sogar auf 10 000 Euro.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte in Anzing/Oblfing ein. Die Täter gelangten nach Angaben der Polizei über die Terrassentüre ins Objekt und durchsuchten die Räume. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die Wohnungsinhaberin überrascht und flüchteten über die Terrasse. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro, die Täter erbeuteten etwa 400 Euro. In allen drei Fällen hofft die Polizei Poing, Telefon (08121)9917-0, auf Hinweise von Zeugen.